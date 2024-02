Mercato - PSG : Un autre buteur sur le départ après Mbappé ?

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de Randal Kolo Muani et de Gonçalo Ramos. Alors que ces deux buteurs n'ont pas vraiment réussi à s'acclimater à Paris, l'un d'entre eux pourrait être sacrifié lors de la prochaine fenêtre de transferts. En effet, Randal Kolo Muani pourrait être poussé vers la sortie par Victor Osimhen.

Pour permettre à Kylian Mbappé d'évoluer sur l'aile gauche, le PSG a recruté deux nouveaux numéro 9 lors du dernier mercato estival : Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Toutefois, la mayonnaise n'a pas prise avec ces deux buteurs. Par conséquent, Luis Enrique a décidé de changer ses plans. En effet, le coach du PSG a recentré Kylian Mbappé depuis la fin du duel contre Newcastle le 28 novembre (1-1). Par conséquent, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont été relégués au rang de remplaçant, tandis que Bradley Barcola est devenu un titulaire à part entière sur l'aile gauche.

Victor Osimhen vers le PSG ?

Alors que Kylian Mbappé a décidé de quitter le PSG à la fin de son contrat le 30 juin, Nasser Al-Khelaïfi devrait foncer sur Victor Osimhen pour le remplacer. Et à en croire Laurent Perrin, chef du service des Sports du Parisien , l'arrivée du buteur du Napoli devrait provoquer le départ de Randal Kolo Muani.

C'est confirmé, ce phénomène va signer au PSG https://t.co/8duMtNguGi pic.twitter.com/Mh5djoRc9G — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Kolo Muani poussé dehors par Osimhen ?