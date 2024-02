PSG : Le Real Madrid va passer à l’offensive pour Mbappé !

Jean de Teyssière

La première partie du feuilleton Mbappé est terminée : le numéro 7 du PSG a annoncé à son président qu'il quitterait le club à l'issue de son contrat en juin prochain. Kylian Mbappé va donc maintenant débuter la seconde partie du feuilleton : choisir son futur club. Le Real Madrid semble largement tenir la corde et maintenant que la situation de l'attaquant français est claire, le club madrilène devrait passer à l'offensive.

Le PSG va devoir ouvrir une nouvelle ère. Les superstars comme Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ne seront plus là en 2024-2025, ce qui obligera le PSG à se trouver une nouvelle tête de gondole. En attendant, si le choix de Mbappé de quitter le PSG est clair, celui de son futur club l'est moins, même si cela pourrait bouger dans les prochaines semaines.

Le Real Madrid attendait un geste de la part de Mbappé

Pour ne pas revivre la situation de 2022, le Real Madrid préférait avancer dans l'ombre. Tout en maintenant le contact avec Kylian Mbappé, le club madrilène n'avait pas fait d'offre au numéro 7 du PSG, même si un accord verbal existerait. En effet, le club madrilène voulait attendre un geste de la part de Kylian Mbappé, prouvant à tout le monde qu'il comptait bien quitter le PSG. C'est désormais chose faite puisque le Bondynois aurait prévenu Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, de sa volonté de quitter le club de la capitale en juin prochain, lorsque son contrat arrivera à expiration.

Le Real Madrid va passer à l'offensive