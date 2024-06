Mbappé : Le Real Madrid va s’inspirer du PSG ?

Pierrick Levallet

C'est officiel, Kylian Mbappé va quitter la Ligue 1. Le capitaine de l'équipe de France va échanger son maillot du PSG pour celui du Real Madrid. Mais son arrivée devrait poser un casse-tête pour Carlo Ancelotti au moment de composer son onze de départ. Le coach de 65 ans aurait d'ailleurs trouvé la solution pour intégrer la star française dans ses plans.

Après sept ans au PSG, Kylian Mbappé va découvrir un nouveau championnat. Le capitaine de l’équipe de France va enfin quitter la Ligue 1 puisqu’il évoluera au Real Madrid la saison prochaine. Son transfert libre a été officialisé il y a quelques jours. Mais son arrivée devrait poser un véritable casse-tête à Carlo Ancelotti au moment de composer son onze. Le coach de 65 ans aurait d’ailleurs trouvé la solution.

Mbappé : Les plans du Real Madrid dévoilés pour sa présentation https://t.co/PEr7asbCZb pic.twitter.com/tAgNDyFqAM — le10sport (@le10sport) June 12, 2024

Ancelotti a trouvé la solution pour inclure Mbappé

Comme le rapporte AS , Carlo Ancelotti devrait essayer d’inclure Kylian Mbappé dans ses plans sans trop modifier son schéma tactique la saison prochaine. Jude Bellingham devrait naturellement être replacé au milieu de terrain suite au départ de Toni Kroos. Vinicius Jr et Rodrygo, eux, devraient retrouver les ailes pour laisser la pointe de l’attaque à Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti devrait passer dans un 4-3-3 plutôt offensif, et aurait prévu de donner une grande liberté à ses trois stars de devant, qui pourront animer les attaques madrilènes à leur sauce. Le PSG avait opté pour la même solution avec Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

L'entraîneur du Real Madrid a un plan B

Toutefois, le média espagnol explique que l’entraîneur du Real Madrid craindrait un certain déséquilibre défensif dans son équipe avec une telle formation. Si les choses n’évoluent pas dans le bon sens, Carlo Ancelotti n’aura aucun mal à revenir à son 4-4-2 de la saison passée. Et si tel est le cas, une des stars offensives devrait être victime de Kylian Mbappé. À suivre...