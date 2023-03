Mbappé : Le PSG a pris sa décision finale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lié au PSG jusqu'en 2024, Kylian Mbappé n'a pas souhaité s'attarder sur le sujet de son avenir mercredi dernier, après la défaite de son équipe face au Bayern Munich (2-0). Pourtant, les rumeurs sur son futur parisien se font de plus en plus nombreuses. Alors que la tension monte dans ce dossier, le club parisien a tranché.

La déception était grande chez Kylian Mbappé mercredi dernier. La star du PSG n'est pas parvenue à qualifier son équipe pour les quarts de finale de Ligue des champions. Après cette élimination face au Bayern Munich, les premières interrogations sur son avenir sont apparues. Pour rappel, Mbappé dispose d'un contrat allant jusqu'en 2024, mais a la possibilité de prolonger son bail d'une saison.

Mbappé frôle la catastrophe, ils hallucinent https://t.co/B70M49nBvf pic.twitter.com/WkEdMGnfDA — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

La phrase énigmatique de Mbappé

Alors qu'un possible départ au Real Madrid commence à être évoqué en Espagne, Mbappé a lâché un message qui en dit long. « Je ne sais pas. Pour le moment, je ne parle que de cette saison. Rien d’autre ne m’importe. On a perdu contre une grande équipe. Désormais, on n’a plus que le championnat. J’espère qu’on va le gagner. On verra. Ce qui m’importe, c’est de gagner le championnat. Pour le reste, on verra » avait déclaré le joueur de 24 ans après la défaite de son équipe.

Le PSG a pris sa décision