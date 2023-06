Mbappé, Lucas Hernandez, Gallardo… Toutes les infos mercato du 16 juin

La rédaction

Alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement estival. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé a annoncé sa décision à Campos

Selon les révélations de RMC Sport , Luis Campos a contacté Kylian Mbappé, avec qui il entretient une relation privilégiée, pour en savoir davantage sur ses intentions. Mbappé lui aurait alors confirmé qu'il resterait au PSG l'an prochain et qu'il n'avait pas besoin de lui trouver un remplaçant sur le marché. Par ailleurs, RMC Sport affirme que le PSG espère toujours prolonger sa star.



PSG : Javier Tebas ouvre grand la porte à Mbappé

Dans des propos rapportés par MARCA , le patron de La Liga, Javier Tebas, a expliqué que le Real Madrid était en capacité de recruter Kylian Mbappé dès cet été en provenance du PSG : « J’espère que Mbappé pourra venir. Si vous me demandez en tant que supporter, je pense que Mbappé va quitter le PSG cette saison, parce qu’à l’UEFA, il y a plus de contrôle économique et une masse salariale très élevée. Le PSG doit être déchargé. Je pense que le Real Madrid a la capacité de faire cette signature », indique Tebas.



Le PSG a bloqué Galtier pour Naples

C'est officiel depuis jeudi soir, Rudi Garcia a été nommé nouvel entraîneur de Naples. Une annonce qui a fait l'objet d'une bombe, étant donné que Christophe Galtier semblait tenir la corde pour le poste. Selon les révélations de Sports Zone , le club italien souhaitait faire venir un entraîneur libre, et le PSG refusait de libérer Galtier, espérant pouvoir récupérer des liquidités. C'est donc la raison pour laquelle Naples a fini par foncer sur Garcia.



PSG : Une offre va partir pour Lucas Hernandez

Le PSG accélère dans le dossier Lucas Hernandez ! Le défenseur du Bayern Munich fait partie des grandes priorités du mercato au Parc des Princes, et L'EQUIPE annonce d'ailleurs ce vendredi que la direction du PSG envisage de formuler une première offre cette semaine pour l'international français. Les négociations risquent d’être difficiles et Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, s'attend à des prétentions financières élevées de la part du b pour pourrait réclamer 50M€ pour la dernière année de contrat d'Hernandez.



OM : Gallardo se rapproche, tout est ok

Conformément aux révélations exclusives du 10 Sport, La Marseillaise confirme des contacts avancés entre Marcelo Gallardo et l'OM pour le poste d'entraîneur. Le technicien argentin souhaite débarquer avec son staff au grand complet, soit une quinzaine de personnes, et voudrait également des garanties sur le plan sportif et le mercato. La Marseillaise indique par ailleurs que ces exigences de Gallardo ne devraient pas poser de soucis à la direction de l'OM, et une réponse définitive devrait être donnée dans les prochaines heures.



PSG : L’agent de Mohamed Salah réagit aux rumeurs

Alors que de récentes spéculations faisaient état d'un vif intérêt du PSG pour Mohamed Salah et même d'une réunion entre le président Nasser Al-Khelaïfi et l'attaquant égyptien de Liverpool, son agent a fermement démenti sur Twitter : « Non il ne l'a pas (rencontré ndlr). C'est la petite histoir e », assure Ramy Abass Issa, le représentant de Salah.



PSG : Le Sporting calme le jeu pour Ugarte