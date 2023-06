PSG - OM : Zidane annonce son grand retour

Amadou Diawara

Ces dernières semaines, le nom de Zinedine Zidane est annoncé à la fois du côté du PSG et de l'OM, qui sont tous les deux en quête d'un nouvel entraineur. Interrogé sur son avenir, le Ballon d'Or 98 a annoncé qu'il allait faire son grand retour sur un banc, même s'il ne sait pas encore à quel moment.

Depuis son départ du Real Madrid à l'été 2021, Zinedine Zidane n'a toujours pas retrouvé un banc de touche. Et pourtant, son nom a été lié à de nombreux clubs - à savoir le PSG, l'OM, la Juventus et le Real Madrid - et même à la sélection française.

Zidane va retrouver un banc de touche

Alors que Didier Deschamps est sous contrat jusqu'au 31 juillet 2026 avec la FFF et que Massimiliano Allegri et Carlo Ancelotti semblent être loin d'un départ actuellement, Zinedine Zidane est davantage lié au PSG et à l'OM ces derniers temps. Les deux clubs rivaux souhaitant respectivement trouver un successeur à Christophe Galtier et à Igor Tudor, alors que l'écurie phocéenne pourrait être rachetée par un investisseur saoudien. Mais quelle est la position de Zinedine Zidane sur le sujet ?

«Je ne sais pas quand mais ça viendra»