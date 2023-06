Le PSG prépare un transfert à 120M€ pour Mbappé

Alexis Brunet

Depuis quelques jours, le PSG est secoué par un nouvel épisode de l'affaire Mbappé. L'attaquant a affirmé qu'il n'allait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. En attendant, Paris pourrait l'associer à un nouvel attaquant. Le nom de Gonçalo Ramos remonte en flèche récemment, mais le Portugais coûte très cher.

Éprouvé après une saison très compliquée, le PSG pensait pouvoir gérer calmement son mercato afin de repartir du bon pied l'année prochaine. Malheureusement, Kylian Mbappé a quelque peu changé les plans du club de la capitale. Le Français a envoyé une lettre à son club, dans laquelle il affirme ne pas souhaiter prolonger son contrat jusqu'en 2025. L'équation est donc claire pour Paris. Soit le champion de France vend son joueur cet été afin de gagner une belle somme, soit il le voit partir libre lors du mercato estival 2024.

Gonçalo Ramos est pisté par le PSG

Pour espérer voir Kylian Mbappé rester, Luis Campos essaye de réussir un gros mercato. Le Portugais s'affole pour trouver un grand attaquant pouvant épauler le Français. Cela est une nécessité, depuis le départ de Lionel Messi. De plus, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar pourrait aussi quitter la France, il est courtisé par Chelsea. Mais Paris ne compte pas se laisser faire et vise un énorme coup. Celui-ci pourrait porter le nom de Gonçalo Ramos. L'attaquant portugais du Benfica Lisbonne remonte en haut de la liste des pistes du champion de France selon Rudy Galetti. La clause libératoire du joueur serait fixée à 120M€, de quoi en refroidir plus d'un.

Kang-in Lee devrait arriver à Paris

En attendant de voir si Gonçalo Ramos débarquera à Paris, Luis Campos a avancé de son côté sur des pistes un peu moins clinquantes. L'international sud-Coréen de Majorque Kang-in Lee devrait arriver dans la capitale. Cela sera pour l'instant le deuxième renfort pour l'attaque parisienne cet été. Marco Asensio ayant déjà signé son contrat avec le PSG jusqu'en 2027.