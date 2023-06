Mercato : Le PSG boucle un transfert, un scandale éclate

Alexis Brunet

Luis Campos s'active de partout afin de réussir un mercato qualitatif pour le PSG. Alors que des gros noms sont annoncés dans la capitale, pour l'instant, personne n'est officiellement arrivé. Le conseiller football parisien a quand même conclu certaines arrivées. Le Sud-Coréen Kang-in Lee est très proche de rejoindre le pensionnaire de la Ligue 1. Mais son transfert fait l'objet d'un scandale du côté de Valence.

Ce jeudi, Manuel Ugarte a annoncé qu'il s'était engagé avec le PSG. Le club de la capitale n'a encore rien communiqué, mais l'Uruguayen devrait donc rejoindre Paris cet été. Il ne sera pas la seule recrue de Luis Campos. Le Portugais aime bien faire affaire avec Jorge Mendes, et pour l'instant le mercato parisien semble géré par le super-agent.

Marco Asensio et Kang-in Lee sont aussi représentés par Mendes

Jorge Mendes a déjà réussi à placer trois de ses poulains au PSG. En plus de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Kang-in Lee devraient atterrir à Paris. Les deux joueurs offensifs sont représentés par le Portugais, qui est un grand ami de Luis Campos, ce qui peut expliquer ces nombreuses arrivées.

Mendes et le FC Valence au cœur d'un scandale à cause de Kang-in Lee