PSG : Catastrophe, il annonce un flop chez les nouvelles recrues

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ces dernières heures, à la surprise générale, la piste menant à Kang-in Lee a été annoncée, et le PSG aurait même presque bouclé le transfert du milieu offensif sud-coréen. Mais selon Frédéric Hermel, ce renfort ne serait pas forcément en adéquation avec les ambitions affichées par le PSG.

Ça bouge déjà au PSG en ce début de mercato estival ! Le club de la capitale a d’ores et déjà bouclé les arrivées de Milan Skriniar et Marco Asensio qui sont libres, ainsi que le transfert du jeune milieu de terrain uruguayen Manuel Ugarte (60M€). Et un quatrième renfort semble déjà en très bonne voie pour le PSG.

PSG : Mbappé lâche une bombe, il pousse un coup de gueule https://t.co/hdafXYRFYv pic.twitter.com/zxFt0VxrSs — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

Kang-in Lee arrive au PSG

En effet, à en croire les dernières tendances, tout semble quasiment réglé entre la direction du PSG et celle de Majorque pour le transfert du milieu offensif sud-coréen, Kang-in Lee, qui devrait avoisiner les 20M€. Auteur de 6 buts et 7 passes décisives cette saison en Liga, il devrait donc être la prochaine recrue du PSG.

« Pas quelqu’un auquel j’aurais pensé »