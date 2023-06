Le PSG boucle un transfert surprise, c’est historique

Pierrick Levallet

Après Milan Skriniar, Marco Asensio et Manuel Ugarte, le PSG tiendrait sa prochaine recrue. Le club de la capitale serait sur le point de s'attacher les services de Kang-in Lee. Le transfert du joueur de 22 ans devrait d'ailleurs être historique Majorque, puisqu'il devrait être la plus grosse vente du club espagnol.

En plus de se renforcer lors de ce mercato estival, le PSG souhaiterait également préparer l’avenir. Dans cette optique, Luis Campos explorerait plusieurs options sur le mercato. Le conseiller football parisien aurait notamment activé une piste improbable avec Kang-in Lee. Le milieu offensif de 22 ans de Majorque serait d’ailleurs tout proche de débarquer à Paris.

Mercato : Voilà la nouvelle recrue du PSG, c'est confirmé ! https://t.co/XHAUjGspbG pic.twitter.com/rrLWQdFLWQ — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Kang-in Lee arrive au PSG

Selon MARCA et L’Equipe , le PSG toucherait au but pour Kang-in Lee. Le joueur de 22 ans devrait s’engager avec le club de la capitale à son retour de sélection. Il n’y aurait plus que quelques détails à régler entre le PSG et Majorque pour conclure la transaction.

Majorque va faire sa plus grosse vente de son histoire