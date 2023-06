Mercato : Voilà la nouvelle recrue du PSG, c'est confirmé !

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En plein séisme autour de la situation de Kylian Mbappé, le PSG continue son travail sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Une recrue surprise devrait débarquer : Kang-in Lee. Le milieu offensif de Majorque devrait signer jusqu’en 2026 ou 2027 pour un montant de 20M€, bonus compris.

Décidément, le PSG n’est vraiment pas un club comme les autres. Alors que le mercato estival démarrait tranquillement et que Luis Campos avait bien avancé sur plusieurs dossiers, le feuilleton Kylian Mbappé a redémarré. Lundi soir, l’attaquant du PSG a fait savoir à ses dirigeants via une lettre qu’il n’activerait pas la clause présente dans son contrat lui permettant de prolonger jusqu’en 2025. Une bombe pour Paris… qui reste tout de même focalisé sur son mercato.

Le PSG va s’offrir une recrue surprise

Ce mardi, en une journée consacrée presque entièrement à Kylian Mbappé, le PSG semble tout proche de boucler un coup surprise. Comme l’a révélé Marca , le club de la capitale serait en passe de conclure la signature de Kang-in Lee. Le milieu offensif de Majorque réalise une belle saison en Liga, à tel point que de sérieux prétendants s’étaient positionnés dont l’Atlético de Madrid et Manchester United.

Le PSG trouve un accord avec un entraîneur ! https://t.co/OnEtrmUKF0 pic.twitter.com/6naJOYRJD7 — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Paris va lâcher 20M€, bonus compris