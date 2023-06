PSG : Le Qatar propose une incroyable solution à Galtier

Thibault Morlain

Rien n'est encore officiel, mais Christophe Galtier ne devrait plus être l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Son licenciement lui aurait été communiqué par Luis Campos et désormais se pose la question de son avenir. Quel sera le prochain club de Galtier ? Malgré les problèmes rencontrés à Paris, il pourrait ne pas avoir de mal à rebondir. D'ailleurs, ironie du sort, la solution pourrait venir... du Qatar.

Une petite saison et puis s'en va ! Nommé entraîneur du PSG l'été dernier, Christophe Galtier va vraisemblablement faire les frais de sa saison ratée avec le club de la capitale, malgré le titre de champion de France. Si l'ancien technicien de Nice a encore un an de contrat, la porte de sortie se rapprocherait et le PSG devrait lui lâcher un chèque de 6M€ pour le dédommager. La quête du successeur de Christophe Galtier est désormais en route, tandis que le natif de Marseille doit également penser à son avenir. Et visiblement, il a toujours la cote sur le marché.

Viré par le Qatar... puis embauché au Qatar ?

Ce mardi, c'est RMC qui s'est penché sur l'avenir de Christophe Galtier. Et visiblement, le probable futur ex-entraîneur du PSG aurait déjà reçu des marques d'intérêt de la part de 3 clubs. Une piste ne manque d'ailleurs pas d'interpeller et d'étonner. Alors que le Qatar s'apprête donc à virer Galtier du PSG, voilà qu'un club pourrait lui être proposé dans le championnat local. En effet, les dirigeants d'Al-Duhail se seraient interrogés sur une arrivée ou non de l'entraîneur parisien.

Un avenir en Europe pour Galtier ?

Mais Christophe Galtier pourrait plutôt rester en Europe. Il pourrait notamment avoir la possibilité de rejoindre l'Angleterre. En effet, un club de bas de tableau réfléchirait à l'idée de faire une proposition à Galtier. A moins qu'il n'aille à Naples. Depuis plusieurs jours, en Italie, on annonce le Français comme l'une des priorités pour remplacer Luciano Spalletti. Le Napoli garde ainsi un oeil sur Christophe Galtier, que certains annonçent également du côté de l'OM pour remplacer Igor Tudor.