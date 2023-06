Après le PSG, Messi lâche une annonce fracassante sur son avenir

Benjamin Labrousse

C’est désormais acté, Lionel Messi évoluera à l’Inter Miami la saison prochaine. Aux Etats-Unis, un contrat évolutif d’un an attend le septuple Ballon d’Or qui arrive à la fin de son bail avec le PSG. Après avoir remporté la Coupe du monde en décembre dernier avec l’Argentine, La Pulga a récemment douché les espoirs des siens concernant la suite de sa carrière internationale.

La quête d’une vie. Pour le plus grand désespoir de Kylian Mbappé et de tout le peuple français, Lionel Messi et l’Argentine ont remporté leur troisième Coupe du monde en décembre dernier au terme d’une finale d'anthologie. Si son histoire en sélection nationale n’a pas toujours été aussi lumineuse, Léo Messi a désormais réussi à combler son pays, et à égaler l’illustre Diego Maradona. La semaine dernière, La Pulga a annoncé sa décision de rejoindre l’Inter Miami de David Beckham, deux ans après son arrivée au PSG. Ce retrait du football européen signifie-t-il une fin de carrière internationale pour l’enfant de Rosario ?

Après Messi, le PSG veut boucler le transfert d’un champion du monde https://t.co/wla32zpxk4 pic.twitter.com/UlQ7vJKJjq — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Messi, disponible pour la Copa América 2024 ?

A priori sur le court terme, Lionel Messi continuera de jouer les premiers rôles avec l’Albiceleste . Car si le couronnement mondial de décembre dernier représente certainement l’apogée du désormais ex-joueur du PSG au niveau international, ce dernier n’a jamais écarté la possibilité de participer à la prochaine Copa América qui se tiendra à l’été 2024. Et alors que cette compétition se déroulera aux États-Unis, la décision de La Pulga de rallier l’Inter Miami pourrait se présenter comme une préparation à cette fameuse compétition.

Lionel Messi ne se voit pas jouer la Coupe du monde 2026