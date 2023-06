L’Arabie Saoudite à l’OM, la vente est imminente

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les spéculations sont nombreuses au sujet de la vente de l'OM. Depuis plusieurs jours, les rumeurs se font, de plus en plus, insistantes. Et ce dossier pourrait connaitre quelques avancées. Selon nos informations exclusives, des investisseurs saoudiens ont atterri à Marseille, ces derniers jours, afin de préparer leur possible venue à l'OM.

A la tête de l'OM depuis 2016, Frank McCourt répète, à qui veut l'entendre, qu'il restera au sommet de l'organigramme. Mais selon les informations exclusives du 10Sport.com, le propriétaire américain se montre à l'écoute. Le Bostonien aurait fixé le prix de l'OM à 300M€, ce qui a tendance à refroidir certains investisseurs. Certainement par l'Arabie Saoudite, qui entend poursuivre son développement dans le football, mais aussi sur le vieux continent. Selon nos informations, plusieurs émissaires saoudiens ont débarqué à Marseille dans l'optique de transmettre une offre de rachat à Frank McCourt.

« Tout est négocié »

Très actif dans ce dossier, Thibaud Vézirian estime que ce dossier est à un stade très avancé. « La réalité est que le club est dans une phase autrement plus avancée, et ça se voit sur sa structure, ses finances, le turnover, etc. On sait déjà que tout est négocié et que les reports de l’officialisation ont été une histoire de problèmes bien au-dessus de simples négociations d’entreprises » a confié le journaliste dans des propos rapportés par Team Football.

« L’inéluctable va tomber »