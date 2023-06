Vente OM : C’est confirmé, l’Arabie saoudite débarque à Marseille

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi, le10sport.com vous a révélé en exclusivité la présence d’émissaires saoudiens à Marseille. Leur but : prendre le maximum d’informations sur l’OM afin de préparer une possible offre pour Frank McCourt, pas fermé à l’idée de céder le club phocéen en fonction du montant de la proposition. Une première manœuvre de la part du pays du Golfe qui se confirme.

Les spéculations vont toujours bon train concernant une hypothétique vente de l’Olympique de Marseille, mais le dossier pourrait connaître une vraie avancée cette semaine. D’après les informations divulguées ce lundi par le10sport.com, des investisseurs venus d’Arabie Saoudite intéressés par l’OM ont débarqué dans la cité phocéenne ces derniers jours, avec la volonté de prendre la température au sein même de la cité phocéenne.

EXCLU : Des discussions prévues cette semaine pour la vente de l’OM ! https://t.co/TMAa9puUW4 pic.twitter.com/9rjPSSIWIO — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Confirmation de la présence de Saoudiens à Marseille

Une information appuyée dans la soirée par Media Foot , confirmant que « les Saoudiens sont sur place », tout en s’interrogeant sur le but de leur venue. Selon nos révélations, plusieurs rendez-vous informels sont au programme la délégation saoudienne bien que le caractère « officielle » de la démarche reste à confirmer.

McCourt est bien vendeur

Si dans le camp de Frank McCourt, on persiste à dire que l’homme d’affaires américain n’est pas à la recherche d’un repreneur, la réalité est plus nuancée puisque le grand patron de l’OM n’est pas fermé à l’idée de céder le club phocéen, à condition qu’une offre supérieure à 300M€ arrive sur son bureau. Forcément, cela a de quoi refroidir plus d’un intéressé.