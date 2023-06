PSG - Mbappé : Il annonce son prochain club en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le feuilleton Kylian Mbappé s’emballe après que l’attaquant français ait signifié à la direction du PSG, par courrier, qu’il ne lèverait pas l’option permettant de prolonger son contrat jusqu’en 2025. Mbappé refuse néanmoins d’entendre parler d’un transfert cet été, et Daniel Riolo vend la mèche pour son avenir.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Lundi soir, l’attaquant de l’équipe de France a informé sa direction que l’option permettant de prolonger automatiquement son contrat jusqu’en 2025 ne serait pas levée, et Mbappé sera donc libre à l’été 2024. Une situation relativement inconfortable pour le PSG, qui refuse l’idée de le voir partir libre dans un an, et aurait ainsi décidé de le vendre dès cet été pour récupérer des liquidités. Sauf que de son côté, Mbappé a répété en boucle qu’il honorerait sa dernière année de contrat au PSG.

Mbappé : Le PSG a tranché pour son transfert https://t.co/y2GAUMalRl pic.twitter.com/2Zdr1bgv8z — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Zéro affect dans le clan Mbappé »

Mardi soir en direct dans l’After Foot, sur RMC Sport , Daniel Riolo a expliqué que l’entourage de Kylian Mbappé se sentait parfaitement légitime dans sa position vis-à-vis du PSG : « Nasser Al-Khelaïfi, on rentre dans ce management de l’affect. Sauf que le contrat stricto sensu est respecté par Mbappé, il ne fait de tort à personne. Si les autres ont cru que Mbappé allait prolonger parce que tout a été fait pour lui, ce sont leurs problèmes. Car dans le clan Mbappé, il y a zéro affect », lâche Riolo, qui fait ensuite une annonce claire sur l’avenir du numéro 7 du PSG.

« Il rejoindra le Real »