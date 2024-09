Mbappé au Real Madrid, il annonce du lourd !

Jean de Teyssière

L'ancien attaquant du Real Madrid, Joselu, n'a pas tardé à réagir au début de saison de Kylian Mbappé. Fraîchement débarqué à Al-Gharafa SC, l'Espagnol a tenu à défendre le Français, qui a connu des débuts critiqués sous le maillot merengue. Il estime que Mbappé peut rapidement marquer l’histoire du club.

Malgré son départ du club madrilène cet été, Joselu garde un œil attentif sur son ancienne équipe. Dans une interview accordée à la presse espagnole, il a livré son analyse sur les premières performances de Mbappé.

«Mbappé ? Il va continuer à marquer»

« Pour être honnête, je n'y prête pas beaucoup d'attention. Je sais ce qu'est Madrid et je connais les conditions dans lesquelles évolue Mbappé. Mbappé est comme un pot de ketchup. Au début, vous le pressez et il ne sort pas, puis la tomate sort d'un seul coup. Il a déjà marqué deux buts contre le Betis et il va continuer à marquer », a d'abord confié Joselu dans un entretien accordé à AS, balayant d'un revers de main les critiques visant le Français.

«Mbappé va marquer l’histoire de Madrid»

Joselu ne s'est pas arrêté là dans son éloge. « Mbappé va marquer l'histoire de Madrid, lui et tous ceux qui l'entourent », a-t-il conclu, visiblement convaincu du potentiel de l'ancien Parisien. Une déclaration qui devrait faire plaisir aux supporters madrilènes, impatients de voir leur nouvelle star briller au Santiago Bernabeu.