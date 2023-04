Mbappé affole le PSG, il vend la mèche pour son avenir

Hugo Chirossel

Bien qu’il ait prolongé l’année passée, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG interroge. L’international français est régulièrement lié à un possible départ pour le Real Madrid, une fois libéré de son contrat en 2024. Présent ce samedi lors des festivités organisées pour célébrer le 15e anniversaire de la K-Soce Team, l’attaquant parisien a tenu un discours qui pourrait donner des indices sur ses envies.

En marge de la réception de l’OL ce dimanche soir au Parc des Princes, la K-Soce Team, un groupe de supporters parisien, fête ses 15 ans d’existence. Pour l’occasion, des festivités ont été organisées ce samedi dans l’enceinte du PSG, avec la présence de certains joueurs. En effet, Kylian Mbappé a fait le déplacement, en compagnie d’Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma.

Le PSG veut se racheter, ce sera 20M€ https://t.co/yH9k3sx1kf pic.twitter.com/8CNsInB5tK — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

« On veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison »

Kylian Mbappé en a profité pour envoyer un message fort : « Je parle aussi au nom de tous les joueurs, de tout le club, ceux qui n’ont pas pu venir, pour vous témoigner toute l’importance que vous avez pour nous. On ne peut pas toujours le manifester malheureusement. On aimerait faire plus, on peut faire toujours plus mais, voilà. C’est pas nous avec vous, c’est nous tous ensemble. Je sais que cette année n’a pas été la meilleure des années. On n’a pas répondu aux attentes du club, les vôtres et les nôtres aussi. On veut continuer tous ensemble pour bien finir la saison, gagner le championnat… », a-t-il déclaré, dans des propos qui ont été divulgués sur les réseaux sociaux.

« Pas le discours de quelqu'un qui souhaite partir »