Mbappé est fan de lui, son transfert se prépare

Devenu capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé n'hésite pas à dire du bien de ses partenaires en sélection... Pour notamment tenter de les convaincre de rejoindre le PSG ? Lors du dernier rassemblement, c'est Adrien Rabiot qui avait été couvert d'éloges par l'attaquant parisien. D'ailleurs, son départ de la Juventus se précise

Le mercato approche à grands pas et plusieurs joueurs n'ont toujours pas réglé leur avenir. C'est notamment le cas d'Adrien Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus à l'issue de la saison, le milieu de terrain a récemment été complimenté par Kylian Mbappé. Grand fan du joueur, l'attaquant parisien ne devrait pas pour autant le voir débarquer au PSG.

Mbappé sous le charme de Rabiot

« C’est un joueur qui est arrivé à maturité, que ce soit d’un point de vue footballistique ou même dans sa vie. On voit que c’est un joueur et un homme complètement différent. J’ai eu la chance de le connaître à Paris il y a longtemps. On voit vraiment quelqu’un de posé, qui est sûr de sa force. Il sait ce qu’il fait. Personnellement, il m’apporte beaucoup de confiance. Quand je sais que je l’ai derrière moi, ça me donne beaucoup de confiance. Je sais qu’il y a du solide », lâchait Kylian Mbappé lors du dernier rassemblement de l'équipe de France à propos d'Adrien Rabiot. L'avenir du milieu de terrain s'accélère...

Rabiot veut s'en aller