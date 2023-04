OM : Il réclame son transfert et fait polémique, une réponse tombe

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le FC Lorient, Enzo Le Fée a affiché ses envies de départ dernièrement, un profil qui intéresserait notamment l’OM. Le milieu de terrain âgé de 23 ans était d’ailleurs absent de la feuille de match des Merlus ce dimanche, lors de leur défaite face au LOSC (3-1). Ce qui a interrogé, mais son entraîneur Régis Le Bris a tenu à clarifier la situation à l’issue de la rencontre.

Convoqué avec l’équipe de France Espoirs lors de la dernière trêve internationale, Enzo Le Fée en a profité pour faire une annonce sur son avenir, dans un entretien accordé au Télégramme . Le milieu de terrain du FC Lorient, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024, a clairement indiqué qu’il souhaitait quitter le club l’été prochain. Ce qui pourrait profiter à l’OM, qui serait intéressé par son profil, tout comme l’OGC Nice, selon nos informations révélées en novembre dernier.

« Quand c’est sur la place publique, c’est jamais très adroit »

Cependant, Enzo Le Fée n’était pas sur la feuille de match du FC Lorient ce dimanche, lors du déplacement sur la pelouse du LOSC (3-1). Une absence qui a suscité quelques questions, notamment si cela était en lien avec ses propos sur son avenir. « Absolument pas. Il a une petite gêne musculaire, aux ischios. Il faut savoir séparer les choses. Il est plus qu’impliqué avec le club, il nous apporte énormément. Il a un comportement irréprochable », a expliqué Régis Le Bris au micro de Prime Vidéo après la rencontre. « Ensuite, pour ce qui est de son projet de carrière, il y a des choses qui se discutent dans les bureaux. Quand c’est sur la place publique, c’est jamais très adroit, ni d’un côté ni de l’autre. Donc il n’y a pas à juger ça. Enzo est complètement avec nous et je suis sûr qu’il va nous apporter d’ici la fin de saison . »

« C’est un garçon qui est extrêmement respectueux »