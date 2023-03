L'OM veut boucler un transfert à 23M€, la guerre est déclarée

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le FC Lorient, Enzo Le Fée a d'ores et déjà annoncé qu'il ne comptait pas prolonger. Alors que ce dernier veut changer de club dès cet été, l'OM et l'OGC Nice sont en embuscade. De surcroit, Enzo Le Fée aurait également la cote en Premier League, puisque Leicester City, Leeds United, Fulham, Wolverhampton et Aston Villa seraient également sur ses traces.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur du FC Lorient, Enzo Le Fée aurait tapé dans l'oeil de l'OM. Et comme 10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OGC Nice est également sur les traces du milieu de terrain de 23 ans. Toutefois, les deux clubs français devraient se frotter à plusieurs écuries de Premier League sur ce dossier.

L'OM et l'OGC Nice suivent Enzo Le Fée en L1

Selon les informations d'Ekrem Konur, divulguées sur son compte Twitter ce mercredi matin, Leicester City, Leeds United, Fulham, Wolverhampton et Aston Villa suivraient de près la situation d'Enzo Le Fée, qui serait évalué à 22,8M€ environ par le FC Lorient. Mais quelle est la position du joueur quant à son avenir ?

Enzo Le Fée a également la cote en Premier League