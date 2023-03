Il annonce son transfert, l’OM est menacé

Hugo Chirossel

Alors qu’il est sous contrat jusqu’en juin 2024, Enzo Le Fée a récemment révélé son intention de quitter le FC Lorient dès le prochain mercato estival. Une aubaine pour l’OM, qui a souvent été lié au milieu de terrain âgé de 23 ans. Cependant, d’autres clubs, notamment en Allemagne, sont également intéressés.

« Oui, c’est le moment pour moi de partir. J’ai un lien forcément particulier avec ce club (où il a été formé et a signé son premier contrat pro) et c’est pour ça que je souhaitais encore prolonger en début de saison. J’ai attendu une proposition de contrat du FC Lorient jusqu’à décembre. Elle n’est jamais venue . » Dans un entretien accordé au Télégramme , Enzo Le Fée a confirmé son intention de quitter le FC Lorient l’été prochain. Comme indiqué par le10sport.com en novembre dernier, le milieu de terrain âgé de 23 ans, suivi depuis un moment par l’OM, est également dans le viseur de l’OGC Nice.

« J’espère partir dès cet été »

À ce moment-là, il était encore question d’une prolongation d’Enzo Le Fée avec les Merlus , dont le contrat arrivera à son terme en juin 2024. « Maintenant, je n’attends plus rien du club et je ne prolongerai plus. J’espère partir dès cet été pour que mon transfert rapporte de l’argent au FC Lorient. Sinon, je serai libre de m’engager n’importe où l’hiver prochain, à moins de six mois de la fin de mon contrat », a-t-il ajouté lors de son interview au Télégramme .

