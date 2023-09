Marcelino claque la porte de l’OM, il prend la parole

Thibault Morlain

Marcelino ne sera donc resté que quelques semaines en poste comme entraîneur de l’OM. Arrivé cet été pour remplacer Igor Tudor, l’Espagnol a déjà claqué la porte. Ce mercredi, le club phocéen a officialisé la rupture avec son désormais ex-entraîneur compte tenu de l’énorme pression des supporters et notamment les menaces proférées à l’encontre de la direction. Son départ de l’OM étant désormais acté, Marcelino a publié un communiqué pour livrer sa réaction.

C’est déjà fini entre l’OM et Marcelino. Alors que le club phocéen est plongé dans une terrible crise suite à la colère des supporters, l’Espagnol a officiellement claqué la porte ce mercredi. Dans le collimateur des fans de l’OM depuis plusieurs matchs maintenant et alors que Pablo Longoria a également été menacé, Marcelino s’en est donc allé…

Menacé à l’OM, Pablo Longoria lâche enfin ses vérités https://t.co/eiuM3nCUBy pic.twitter.com/pG9dlgUBV1 — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

« Nous pensons qu’a été porté atteinte ici au respect minimum »

Ce mercredi soir, Marcelino a publié un communiqué sur X pour justifier son départ de l’OM. Il explique alors : « Après le communiqué officiel publié par l’Olympique de Marseille et dans lequel est détaillé la gravité des faits survenus le lundi 18 septembre, lorsque les représentants des groupes de supporters ont exigé du président et son comité directeur leur démission, avec des menaces personnelles allant jusqu’à de possibles conséquences sur leur intégrité physique et moral au cas où ils refuseraient de se démettre de leurs responsabilités, ce staff technique que je dirige tient à communiquer ce qui suit. Nous pensons qu’a été porté atteinte ici au respect minimum dû à l’égard des personnes et professionnels qui dirigent le club, ceux là mêmes qui nous ont accordé leur confiance et nous ont choisis pour diriger l’équipe. La situation instable d’aujourd’hui indique clairement que le projet pour lequel nous avons été recrutés ne peut être mené à bien. Nous sommes arrivés à l’OM avec l’ambition de redonner à ce grand club la place qu’est la sienne en Europe. Nous souhaitons remercier tout spécialement le président ainsi que son comité directeur qui nous ont offert l’opportunité de construire un ambitieux projet sportif pour l’avenir. Nous étions partis pour atteindre les objectifs souhaités et au vu de notre expérience professionnelle étions convaincus de l’ascension de l’équipe, ses progrès étaient là. Pour preuve après 5 journées, l’OM occupe la 4ème place de Ligue et ce sans avoir connu la défait. Dans ce même temps, nous avons en plus réussi à être l’une des deux équipes à avoir encaissé le moins de buts et un des trois clubs à rester invaincu sur la scène nationale ».

« Notre maintien à l’OM devient impossible »