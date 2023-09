Menacé à l’OM, Pablo Longoria lâche enfin ses vérités

Thibault Morlain

A l’occasion d’une réunion, prévue de longue date, avec les supporters de l’OM, Pablo Longoria en a pris pour son grade. En effet, lundi soir, les représentants des fans ont fait preuve d’une énorme colère à l’encontre du président olympien et du reste de la direction. Menacé, Longoria a alors décidé de se mettre en retrait de ses fonctions. Et voilà qu’il prend enfin la parole suite à ces terribles événements à l’OM.

La crise est terrible actuellement à l’OM. Bien que le club phocéen soit bien en championnat, la situation est sans précédent sur la Canebière. En effet, lundi soir, les représentants des supporters seraient allés jusqu’à menacer Pablo Longoria et d’autres dirigeants olympiens. C’est ainsi que ce mardi soir, l’OM a publié un communiqué pour dénoncer les insultes à l’encontre de ses dirigeants, tout en annonçant que Pablo Longoria et trois autres dirigeants se mettaient en retrait. De plus, ce mercredi, un autre communiqué a été publié, cette fois pour annoncer le départ de Marcelino, lui aussi pris pour cible, quelques semaines pourtant après son arrivée à l’OM.

« Je ne peux pas accepter ça »

Jusqu’à présent, Pablo Longoria avait gardé le silence concernant les événements survenus à l’OM et ce qui s’est passé lors de cette réunion. Mais voilà que l’Espagnol a pris la parole dans une interview accordée à La Provence . Dans un extrait publié ce mercredi soir, Longoria avoue notamment sur les pressions dont il a fait l’objet : « On s'est posé la question : où est la limite ? Lundi, je me suis dit qu'elle était encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu'à la menace. Je ne peux pas accepter ça ».

« Ce n'est pas normal qu'un dirigeant de football soit menacé »