OM : Marcelino avait une bonne nouvelle avant de claquer la porte

Lundi soir, la réunion très animée entre l’OM et ses supporters a sonné le glas de l’aventure de Marcelino au sein du club phocéen. Ce mercredi, l’Espagnol a démissionné de l’Olympique de Marseille et sera remplacé par Jacques Abardonado, de façon intérimaire. Un départ surprenant pour Marcelino qui aurait qui plus est, récemment trouvé son logement.

Ce mercredi, soit moins de 48 heures après la réunion houleuse entre les différentes associations de supporters de l’OM et les dirigeants du club marseillais dont le président Pablo Longoria, Marcelino a démissionné de son poste d’entraîneur. L’Olympique de Marseille a officialisé la nouvelle par le biais d’un communiqué.

Marcelino dit stop

Ces dernières heures, il était question d’un sérieux mécontentement et d’un certain choc dans l’esprit de Marcelino concernant la virulence des propos de certaines factions de supporters envers Pablo Longoria. La Provence affirme même dans ses colonnes du jour que Marcelino aurait tenu le discours suivant mardi : « Si Pablo part, je m’en vais également ».

