Mercato : Rangnick réclame une révolution à Manchester United !

Publié le 20 avril 2022 à 10h05 par La rédaction mis à jour le 20 avril 2022 à 10h07

L’entraineur intérimaire de Manchester United, Ralf Rangnick, a expliqué que le club aurait besoin d’une importante refonte de l’effectif cet été.