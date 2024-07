«Maintenant, stop !» : Il écarte Deschamps pour Zidane

La rédaction

L’Euro 2024 s’est achevé ce mardi pour l’équipe de France, et l’heure est désormais au bilan. Si Didier Deschamps devrait bien poursuivre à la tête des Bleus, de nombreuses voix commencent à s’élever, demandant la fin du mandat de l’ancien coach de l’OM. Zinédine Zidane, régulièrement associé aux tricolores, est réclamé. Et pour Jérôme Rothen, c’est bien au tour de l’ancien joueur du Real Madrid de prendre les rênes de la sélection française.

Si l’équipe de France est parvenue à atteindre les demi-finales de l’Euro 2024, les Bleus essuient de nombreuses critiques. La remarque la plus souvent formulée par les observateurs concerne le jeu développé par les tricolores tout au long de la compétition, qui ne sont parvenus qu’à inscrire un seul but dans le jeu au cours du tournoi. Face à ce constat, c’est bien évidemment Didier Deschamps qui se retrouve en première ligne. Et après douze années passées à la tête de l'équipe de France, Jérôme Rothen réclame le départ du sélectionneur au profit de Zinédine Zidane.

« il l’a montré tout au long de sa carrière de joueur et d’entraîneur, il parle foot »

Dans l’émission Rothen s’enflamme diffusée sur RMC, Jérôme Rothen a ouvertement réclamé l’arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France : « Même si Zinedine Zidane n’est pas un grand communiquant, il l’a montré tout au long de sa carrière de joueur et d’entraîneur, il parle foot, et quand il vient en conférence de presse, il ne se cache pas. Alors que tu sens une lassitude chez Didier Deschamps. Ça n’a jamais été son point fort de toute façon car c’est un adepte de la langue de bois. »

« Le mandant de Didier Deschamps est long, très long, trop long. »

L’ancien joueur du PSG souhaite clairement le départ de l’actuel sélectionneur des Bleus : « Le mandant de Didier Deschamps est long, très long, trop long. On est lassés, et même lui, montre des signes de fatigue et les signaux sont pas bons. (…) Libère la place ! Ça fait douze ans. T’as eu ta chance de mettre des choses en place, tu l’as fait et très bien fait, mais franchement on a l’impression qu’on régresse depuis quatre ans. Donc maintenant, stop ! Oui, si Zinedine Zidane vient, ce sera mieux, dans tout. Après les résultats, je ne suis pas devin ni magicien, je ne sais pas si on arrivera à gagner mais à ce que je sache, ça fait trois compétitions de suite qu’on ne gagne pas. »