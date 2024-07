Deschamps - Équipe de France : Le boss des Bleus se fait détruire !

Thomas Bourseau

Pour son troisième Euro en tant que sélectionneur, Didier Deschamps n'a pas soulevé le Graal et s'est fait sortir avec ses Bleus sans la manière en demi-finale contre l'Espagne. Un fond de jeu indigeste aux yeux de Christophe Dugarry. Le champion du monde 98 a d'ailleurs regretté l'annonce du président de la FFF sur la continuité de Deschamps

Didier Deschamps ne fait clairement plus l’unanimité. En poste depuis l’été 2012, Deschamps n’est plus l’homme de la situation aux yeux de Christophe Dugarry. Et ce, quand bien même Philippe Diallo a conforté Deschamps à son poste de sélectionneur des Bleus, lui qui est contractuellement lié jusqu’à l’été 2026 à la Fédération française de football.

Dugarry peste sur la continuité de Deschamps

Dans le cadre d’Angleterre - Pays-Bas en demi-finale de l’Euro mercredi soir, Christophe Dugarry a recadré Philippe Diallo. « Ça a été terrible par moment, ça a été indigent, ça a été d’un ennui incroyable. Je suis surpris que Monsieur Diallo ne se pose pas les mêmes questions. Je trouve ça limite honteux. Plus honteux que la qualité du jeu proposé. À peine 24h après l’élimination, nous expliquer qu’on maintient Didier Deschamps sans se poser la question, sans essayer de répondre à la colère des supporters ».

Le boss de la FFF a faux sur toute la ligne ?

Pour conclure, sur les antennes de M6, le champion du monde 98 a regretté que le président de la FFF aurait dû attendre et analyser la situation avant de trancher… « Il y a un DTN, un comex. Je trouve que c’est un manque total de respect, et du mépris pour nos supporters. Monsieur Diallo n’avait déjà pas beaucoup de crédibilité, je trouve ça affligeant. Qu’il veuille le garder, qu’il le garde, il n’y a aucun problème là-dessus. Mais au moins, amenez une réflexion ! On a vu ce qu’il s’est passé durant cet Euro, on a les yeux ouverts, on a vu la pauvreté du jeu de l’équipe de France »