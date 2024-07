Equipe de France : La terrible annonce de Deschamps

Axel Cornic

Favori parmi les favoris avant le début de la compétition, l’équipe de France a finalement échoué aux portes de la finale. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont effet buté sur l’Espagne du jeune prodige Lamine Yamal (2-1), auteur du but annonçant la révolte ibérique. En marge de la rencontre, Didier Deschamps a livré ses premiers sentiments...

C’est fini. Après avoir échoué en huitième de finale lors du précédent Euro, l’équipe de France s’est arrêtée en demi-finale lors de cette édition. Les hommes de Didier Deschamps ont semblé pouvoir mener la danse en début de rencontre avec un but de Randal Kolo Muani, mais l’Espagne a ensuite déroulé et pris le premier billet pour la finale.

OM : De Zerbi tacle Deschamps en public ? https://t.co/Rp898Cq6ah pic.twitter.com/swOHyWPsKZ — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

« L'Espagne a prouvé ce soir que c’était une très bonne équipe »

Au micro de TF1 après la rencontre, le sélectionneur de l’équipe de France a reconnu la supériorité de son adversaire. « L'Espagne a prouvé ce soir que c’était une très bonne équipe. On a eu le bonheur d’ouvrir le score, mais elle nous a posé des difficultés car elle a été supérieure dans la maîtrise. Ce soir, elle a fait voir toutes ses qualités » déclaré Didier Deschamps.

« On n’a pas assez souvent orienté vers l'avant »

« La gestion sur les deux buts encaissés en quatre minutes ? On était un peu en retard, on avait peut-être un peu moins de jus de fraîcheur, ce qui a amené du déchet technique, notamment dans la construction du jeu. On n’a pas assez souvent orienté vers l'avant » a conclu Deschamps. Reste désormais à voir qui affrontera l’Espagne tombeuse de la France, entre l’Angleterre et les Pays-Bas.