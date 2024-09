L’OM signe un joueur avec des «cojones» !

Arnaud De Kanel

Bien que formé au PSG, Adrien Rabiot, titi parisien dans l'âme, a fait le choix de poursuivre sa carrière du côté de l'OM. Un choix osé du milieu de terrain français, qui a pris le risque de recevoir une importante vague de haine, mais salué par Mathieu Valbuena.

Cela ne vous aura sans doute pas échappé : Adrien Rabiot est un nouveau joueur de l'OM. Malgré son passif plus qu'important avec le PSG, son club formateur avec lequel il a disputé plus de 200 matchs chez les pros. Depuis, le natif de Saint-Maurice est l'objet de nombreuses critiques et d'insultes. Dimanche, Mathieu Valbuena a commenté son transfert.

«C’est un club que j’ai choisi avec le cœur»

« Je suis très, très content. Très fier d’être ici. C’est un club que j’ai choisi avec le cœur. J’espère que ça va bien se passer. C’est un très bon choix sportif. J’ai été agréablement surpris (par l’accueil). Ça fait très plaisir. On voit déjà la ferveur. J’imagine que c’est peut-être 2 ou 3% de ce qu’il peut se passer dans le stade, dans la ville. Je suis très content. J’ai hâte de commencer et de voir l’ambiance qu’il peut y avoir au stade », se justifiait l'international français lors de sa présentation. Pris pour cible après avoir décidé de rejoindre l'OL alors qu'il avait incarné l'OM pendant près de 8 ans, Mathieu Valbuena a salué le choix d'Adrien Rabiot.

«J'aime les gens qui ont de la personnalité, qui ont du courage, qui ont des vraies ‘cojones'»

« J’ai été surpris, mais dans le bon sens. Je pense que c’est un top player qui va venir signer à l’Olympique de Marseille. Si je dois résumer ce choix, je trouve qu’Adrien Rabiot a énormément de personnalité et c’est ce que j’aime. Moi j’aime les gens qui ont de la personnalité, qui ont du courage, qui ont des vraies ‘cojones’ », a déclaré Valbuena lors d'un reportage du Canal Football Club diffusé dimanche. Adrien Rabiot appréciera.