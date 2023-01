L’OM lâche une grosse menace, c’est la panique au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La deuxième partie de saison risque d'être mouvementée. L'écart est serré entre les trois premiers du classement et la bataille risque d'être intense dans les prochains mois selon le PSG, le RC Lens et l'OM. La formation marseillaise y croit de plus en plus, tandis que Christophe Galtier a tiré la sonnette d'alarme en conférence de presse.

L'écart s'est resserré au classement de Ligue 1. Les trois premiers se tiennent en seulement cinq points. Le PSG mène la danse, mais ne compte plus que trois points d'avance sur le RC Lens et cinq sur l'OM. Les prochaines semaines risquent d'être intenses, alors que le club parisien connaît un vrai coup de moins bien depuis la fin de la Coupe du monde. Le suspense est à son comble surtout que ses poursuivants, comme l'OM, croient en leurs chances.

L'OM y croit pour le titre de champion de France

« Quand le classement est serré et qu’il y a peu de points d’écart, on doit se dire que tout est possible mais le plus important, même si on est à cinq points du PSG, c’est aussi de se dire qu’on a que cinq points d’avance sur la quatrième place. Il faut voir les choses dans les deux sens donc on ne peut absolument pas se relâcher, c’est ça l’essentiel. Chaque match est très important c’est pour ça qu’il faut être à la hauteur lors de chaque rencontre et même ce match de coupe de France doit nous aider à être bien dans notre tête et rester sur notre lancée » avait déclaré le défenseur de l'OM, Leonardo Balerdi.

« Il y a urgence »