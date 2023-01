Après le PSG, le Qatar prépare une révolution pour 2023

Thomas Bourseau

Au PSG, QSI continue de faire grandir le club de la capitale. Cependant, le Qatar Sports Investments aurait à coeur en 2023 de s’implanter outre-Manche voire outre-Atlantique. Explications.

À l’été 2011, une nouvelle ère débutait pour le PSG. En effet, le club de la capitale allait potentiellement pouvoir renouer avec les sommets grâce à l’implication de QSI au sein du club. En effet, le Paris Saint-Germain est passé sous pavillon qatari et a grandi tant sur le plan sportif que marketing. Mais le Qatar Sports Investments aurait de gros projets pour l’année 2023 en plus de continuer de développer le PSG.

Voilà le vrai problème du PSG, il interpelle le Qatar https://t.co/YJxdVdgLdJ pic.twitter.com/wALGKqyIWn — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

QSI veut s’implanter en Angleterre

Et ce n’est pas Ben Jacobs qui dira le contraire. Sur son compte Twitter , le journaliste de CBS Sports a expliqué que QSI allait profiter de l’année civile 2023 post Coupe du monde au Qatar pour se focaliser sur son envie d’expansion et rachetant des parts de clubs et premièrement en Europe. QSI aimerait devenir actionnaire minoritaire d’un club de Premier League. Des discussions auraient eu lieu avec le président de Tottenham Daniel Levy, bien qu’il n’y aurait aucune vérité concernant les rumeurs d’un rachat de Liverpool.

Après l’Angleterre, cap sur l’Amérique du Sud ?

En outre, Ben Jacobs a fait savoir que QSI aimerait également s’implanter en Amérique du Sud. Ce ne serait qu’une option prise en considération à l’instant T contrairement au rachat de parts d’une formation de Premier League qui, pour le coup, serait bel et bien d’actualité.