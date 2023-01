Zidane - OM : le mariage est possible, voilà comment faire

Guillaume de Saint Sauveur

Dans le cadre d’une éventuelle vente de l’OM à de nouveaux investisseurs en provenance d’Arabie Saoudite, le nom de Zinedine Zidane est évoqué avec insistance pour le poste d’entraîneur, lui qui est natif de la cité phocéenne. Une connexion possible selon le journaliste Thibaud Vézirian, mais il faudra du changement.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en juin dernier, Zinedine Zidane avait refusé de venir prendre les rênes du PSG alors qu’il était la grande priorité du Qatar puisque l’ancien entraîneur du Real Madrid espérait pouvoir récupérer l’équipe de France. Un échec étant donné que Didier Deschamps a prolongé jusqu’en 2026, et l’avenir de Zidane continue donc de faire couler beaucoup d’encre.

L’Arabie Saoudite à l’OM avec Zidane, de grosses révélations sont lâchées https://t.co/Iv03co3Rrl pic.twitter.com/NI9bKcXvUh — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Courbis voit Zidane à l’OM en cas de rachat

Alors qu’il est question d’un rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens, Rolland Courbis a récemment indiqué dans un entretien accordé au 10 Sport qu’il voyait bien Zinedine Zidane à la tête du club phocéen si ce deal était conclu : « Non seulement je pense que les Saoudiens peuvent racheter l’OM rapidement, mais en plus, si on se met à chercher quel pourrait être l’entraîneur idéal pour conduire leur projet (…) Une personne compétente, d’origine marseillaise ? Alors c’est vrai, on peut penser à moi. Mais je vous le promets, ça ne sera pas moi (rire). Mais je pense à un autre Marseillais, du 15e arrondissement, comme moi. Et il s’appelle Zinedine Zidane », estime Courbis.

« L’OM n’a pas encore le matos pour Zidane »