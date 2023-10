L’OM confirme pour Galtier !

Axel Cornic

Conseiller du président Pablo Longoria, Jean-Pierre Papin s’est exprimé au sujet de l’arrivée de Gennaro Gattuso, qui a remplacé au pied levé un Marcelino parti après seulement sept matchs. L’Italien n’était clairement pas la seule option, puisque comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, Christophe Galtier a également été approché par l’Olympique de Marseille.

Après avoir passé tout un été à boucler un mercato pour coller avec le style de jeu prôné par Marcelino, le président Pablo Longoria a dû tout reprendre en main. Le technicien espagnol a en effet claqué la porte et c’est Gennaro Gattuso qui a débarqué à l’OM pour le remplacer.

« Gattuso ? On a eu le choix était entre lui et Galtier »

Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport , Jean-Pierre Papin assure toutefois que l’ancien de l’AC Milan et du Napoli n’était pas la seule piste étudiée pour remplacer Marcelino. « Gattuso ? On a eu le choix était entre lui et Galtier » a confié le conseiller du président Longoria.

Galtier a refusé l’OM

Dès le 29 septembre dernier, nous vous avions révélé sur le10sport.com que l’ancien coach du PSG a été approché par l’OM pour oublier Marcelino. Mais Christophe Galtier a décidé d’éconduire les avances de son ancien club, préférant plutôt prendre du recul.