L’OM boucle trois transferts, c’est un fiasco

Hugo Chirossel

Une nouvelle fois, l’été a été très agité à l’OM. L’effectif a connu de nombreux changements et le club marseillais s’est séparé de plusieurs joueurs indésirables sous la forme de prêt. C’est notamment le cas de Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad de la Fuente. Trois prêts qui ne sont pas vraiment concluants pour le moment.

Comme souvent, Pablo Longoria a opéré une large revue d’effectif cet été à l’OM. Le président marseillais a notamment réussi à trouver une porte de sortie à plusieurs joueurs qui n’entraient pas dans ses plans. Des départs effectués bien souvent sous la forme de prêts, comme cela a été le cas pour Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad de la Fuente. Trois joueurs dont les performances laissent présager qu’ils ne seront pas retenus par leur club respectif.

Aucune apparition pour Amavi

« C’est toujours pareil, il faut du temps de jeu, du rythme, de la compet’ et après c’est reparti. Je pense que c'est tout ce qu’il me manque, la compet’ », expliquait Jordan Amavi sur sa longue traversée du désert à l’OM, lors de sa présentation au Stade Brestois. Le latéral gauche de 29 ans a été prêté jusqu’à la fin de la saison à Brest, avec l’espoir de se relancer. Force est de constater que ce n’est pas le cas. Il n’a pas disputé la moindre rencontre pour le moment cette saison.

Lirola et De la Fuente eux aussi en difficulté

En ce qui concerne Pol Lirola, son prêt à Frosinone avait pourtant bien débuté. Le latéral espagnol âgé de 26 ans avait été buteur pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, le 17 septembre dernier contre Sassuolo (4-2). Avant la trêve internationale, il est entré en jeu dans le temps additionnel face à l’Hellas Vérone (2-1). Le reste du temps, Pol Lirola était absent pour blessure, ou non retenu dans le groupe. Enfin, Konrad de la Fuente de son côté est retourné en Espagne, où il a été prêté à Eibar, en deuxième division. L’Américain vit lui aussi un début de saison compliqué. Il a joué un peu plus de 20 minutes le 12 août dernier lors de la large défaite face au Racing Santander (4-0), puis il n’est plus jamais apparu dans le groupe de son équipe.