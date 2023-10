Le «nouveau Ronaldo» a snobé le PSG

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Paranaense, Vitor Roque a tapé dans l'œil du PSG. Toutefois, le crack de 18 ans a snobé le club de la capitale pour s'engager en faveur du FC Barcelone. Comme l'a affirmé l'agent André Cury, Vitor Roque a des similitudes avec l'ancienne star brésilienne Ronaldo.

Alors qu'il fait le plus grand bonheur de Paranaense, Vitor Roque a alarmé le PSG. En effet, Luis Campos aurait aimé boucler la signature de la pépite de 18 ans. Toutefois, le conseiller football du PSG a perdu son bras de fer avec le FC Barcelone sur ce dossier.

PSG : Mbappé met la pression à Luis Enrique pour son avenir https://t.co/WsxhMhM8kQ pic.twitter.com/gPFmMQSKNQ — le10sport (@le10sport) October 16, 2023

Vitor Roque a recalé le PSG

En effet, Vitor Roque a choisi de rejoindre le FC Barcelone de Xavi, plutôt que le PSG de Luis Enrique. Et le club de la capitale peut s'en mordre les doigts, puisque le jeune avant-centre brésilien est considéré comme le « nouveau Ronaldo » par son agent André Cury.

Vitor Roque est le «nouveau Ronaldo»