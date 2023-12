L’OM a un atout majeur pour ce transfert à 20M€

Hugo Chirossel

Le marché des transferts ouvre ses portes le 1er janvier prochain et l’OM est déjà au travail. Les dirigeants marseillais veulent notamment s’attacher les services d’un, voire plusieurs, ailier cet hiver et s’intéresseraient à Samuel Iling-Junior. En raison de ses très bons rapports avec la Juventus, Pablo Longoria pourrait d’ailleurs être un atout de poids dans ce dossier.

Il y a quelques jours en conférence de presse, Gennaro Gattuso avait pointé un problème au sein de son effectif. Mis à part Ismaïla Sarr, l’entraîneur de l’OM estime qu’il n’a pas de véritables joueurs de côté à sa disposition. Que ce soit Joaquin Correa, Iliman Ndiaye ou bien Amine Harit, tous sont plus attirés par l’axe. Un problème que l’OM pourrait tenter de régler en janvier prochain, grâce au mercato hivernal.

OM : Gattuso tente un coup avec Aubameyang, il jubile https://t.co/vRrEyxh2F6 pic.twitter.com/U4vhiNkjtJ — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

L’OM sur la piste d’Iling-Junior

Car s’il a un peu sorti la tête de l’eau avec ses trois dernières victoires consécutives, l’OM est encore loin de ses objectifs. Huitièmes de Ligue 1, les Olympiens comptent six points de retard sur le LOSC, quatrième. D’autant plus que plusieurs joueurs vont devoir s’absenter afin de participer à la CAN avec leur sélection, à l’image d’Amine Harit, Azzedine Ounahi, Ismaïla Sarr ou bien Iliman Ndiaye. Pour répondre aux besoins de Gennaro Gattuso, l’OM regarderait notamment du côté de la Juventus.

Longoria, un gros atout pour l’OM ?