L’OM a signé un «grand joueur», De Zerbi jubile

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après six mois convaincants au retour de son prêt en janvier dernier, Luis Henrique a même signé une prolongation de contrat avec l’OM cet été, jusqu’en juin 2028. L’ailier brésilien de 22 ans est très apprécié par Roberto De Zerbi, comme ce dernier l’a exprimé ce vendredi en conférence de presse.

Considéré comme un flop et annoncé sur le départ à son retour de prêt en janvier dernier, Luis Henrique est finalement en train de faire sa place à l’OM. Régulièrement titularisé par Roberto De Zerbi, le Brésilien a inscrit 6 buts et délivré 4 passes décisives cette saison en Ligue 1.

« Luis Henrique est un grand joueur »

Une belle revanche pour Luis Henrique, arrivé en 2020 à l’OM avant de passer un an et demi en prêt à Botafogo, entre juillet 2022 et décembre 2023. Preuve de la confiance que lui accorde le club désormais, l’ailier âgé de 22 ans a même été prolongé de trois ans, jusqu’en juin 2028, l’été dernier.

« Il me plaît beaucoup en tant que personne »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Roberto De Zerbi a déclaré à propos de Luis Henrique : « Luis Henrique est un grand joueur et il me plaît beaucoup en tant que personne aussi. Il fait les choses bien, dans des positions différentes. Il marque. Il peut progresser dans la gestion du ballon, mais c'est un des joueurs positifs du début de saison de l'OM. »