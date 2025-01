Le transfert à 70M€ qui va enchanter le PSG !

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain a signé son renfort hivernal en fin de semaine dernière. Khvicha Kvaratskhelia, du haut de ses 23 ans, dispose d'un éventail d'attributs plus qu'intéressants au vu de la philosophie de Luis Enrique dans son secteur offensif tant dans le turnover que dans la polyvalence. Et à en croire Rudi Garcia, ce serait donc le jackpot pour le coach espagnol.

Recruté en toute fin de semaine dernière après un accord à 70M€ convenu avec le Napoli, sans inclure les bonus, Khvicha Kvaratskhelia pourrait bien être le facteur X du groupe de Luis Enrique. De par la polyvalence de l'attaquant de 23 ans, l'entraîneur du PSG se trouverait dans la possibilité de devenir encore plus imprévisible pour ses adversaires.

C'est du moins ce qu'on peut tirer de la déclaration de Rudi Garcia en interview pour Le Parisien. Son coach au Napoli en 2023 avant d'être licencié voit en lui un joueur capable de jouer tant sur l'aile que dans une position plus axiale.

« Son jardin est l’axe gauche de l’attaque. Là où se situe Bradley Barcola, un garçon doté d’un style et d’une faculté d’élimination un peu comparables. À charge pour Luis Enrique de réussir à l’associer, s’il le souhaite, à Barcola, positionné à droite à Lens notamment, et à Dembélé. On verra ses choix et les solutions apportées pour résoudre cette quadrature. Il peut aussi former un très bon binôme avec Ramos, l’un des rares axiaux du PSG. On l’a bien vu à Naples, où sa relation avec Victor (Osimhen) s’est révélée très prolifique ».

De quoi mettre un sourire sur le visage de Luis Enrique qui aime bien avoir différentes solutions offensives et ce, à chacune des positions sur la ligne d'attaque. D'autant plus que Khvicha Kvaratskhelia, d'après Rudi Garcia, pourrait s'avérer être une double menace pour ses adversaires. « En quoi est-il spécial ? Ça tient, avant tout, à ses talents de dribbleur et à sa facilité à créer des différences en un contre un. Il est très bon dans les feintes, a les deux pieds. Dans une équipe, il est vraiment important de pouvoir s’appuyer sur ce type de joueur capable, individuellement, de déstabiliser un bloc défensif. Il sait aussi marquer et délivrer des dernières passes. Il est donc doublement décisif ».