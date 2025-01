Transferts : Il signe au PSG et réalise son rêve !

La rédaction

Khvicha Kvaratskhelia est arrivé au PSG contre 75 M€ et pourrait peut-être effectuer ses premiers pas sous le maillot parisien ce samedi contre Reims. Un premier test pour l’ailier géorgien, qui ne devrait pas avoir de mal à s’adapter au championnat selon Zouriko Davitachvili, joueur de l’ASSE et coéquipier en sélection de Kvara.

Le PSG a enfin enregistré l’arrivée de sa recrue phare pour ce mercato hivernal : Khvicha Kvaratskhelia. L’attaquant géorgien est arrivé dans la capitale pour 75 M€ et sera de la partie pour la réception de Reims ce samedi. L’ancien Napolitain figure dans le groupe de Luis Enrique et pourrait potentiellement faire ses débuts en Ligue 1.

« Il rêvait de ça »

Son coéquipier en sélection, Zouriko Davitachvili, raconte à L'Équipe que l’ancien joueur de Naples a tout pour réussir et briller dans le championnat : « S’il va réussir en Ligue 1 ? Oui, et c'est pour cela que lorsque le Paris-SG lui a fait une proposition, il l'a acceptée. Il rêvait de ça. Si la Ligue 1 est d'un très bon niveau, Khvicha ne rencontrera pas de problèmes d'adaptation. Parce qu'il est également très fort dans sa tête. Cela l'aide beaucoup, et dans tout. »

Un troisième Géorgien en Ligue 1

Khvicha Kvaratskhelia rejoint deux joueurs qu’il connaît très bien ici en France. L’ailier géorgien aura l’occasion d’affronter deux de ses coéquipiers en sélection nationale : Zouriko Davitachvili (ASSE) et Georges Mikautadze (OL). Le PSG affrontera Lyon fin février et Saint-Étienne fin mars, de quoi organiser de belles retrouvailles.