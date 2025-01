Mercato : Une star du PSG fait une demande spéciale à Neymar !

Thomas Bourseau

Neymar est poussé vers la sortie à Al-Hilal. A six mois de l'expiration de son contrat avec le club saoudien, il n'a pas été inclus dans la liste pour la Saudi Pro League. Son avenir pourrait s'écrire au Brésil là où tout a commencé pour l'ancien attaquant du PSG. Marquinhos lui a fait passer un message.

Semblant pourtant apte à reprendre la compétition avec Al-Hilal après une blessure aux ischio-jambiers, Neymar est laissé sur le carreau depuis le début du mois de janvier. Son entraîneur Jorge Jesus a expliqué qu'il n'est pas inscrit dans l'équipe saoudienne pour le championnat et qu'il pourra seulement participer à la Ligue des champions asiatique. La cause ? L'ancienne star du FC Barcelone et du PSG ne peut plus physiquement « évoluer au niveau auquel nous sommes habitués ».

«S’il retourne au Brésil, j’espère qu’il sera heureux»

Une situation plus que délicate sportivement parlant. De quoi relancer le feuilleton autour de son avenir. La Major League Soccer ou bien un retour au Brésil ? Santos et Flamengo semblent être les deux options les plus probables pour son avenir. Coéquipier de Neymar avec la Seleçao et au Paris Saint-Germain entre 2017 et 2023, Marquinhos a commenté l'avenir de Neymar. « S’il retourne au Brésil, j’espère qu’il sera heureux ».

«Il peut continuer de nous aider sérieusement en sélection»

« On sait tous la qualité qu’il a encore. Il peut continuer de nous aider sérieusement en sélection ». a confié Marquinhos mercredi soir après la victoire du PSG contre Manchester City dans des propos relayés par Foot Mercato.