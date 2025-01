Neymar : L’invitation surprise pour son transfert ?

Thomas Bourseau

Depuis son départ du PSG, le corps de Neymar n’est pas moins embêté par les blessures. Au contraire, à Al-Hilal, le Brésilien ne peut tout simplement pas jouer à cause de ses diminutions physiques. Son contrat arrive à expiration et un nouveau challenge après l’Arabie saoudite s’offrira bientôt à lui. Un message provenant du FC Barcelone lui a été transmis.

En raison de pépins physiques, Neymar n’a jamais vraiment eu l’opportunité de régulièrement porter la tunique d’Al-Hilal depuis son transfert à 90M€ convenu entre le pensionnaire de Saudi Pro League et le PSG. Et alors que son bail prendra fin le 30 juin prochain avec le club de Riyad, le feuilleton autour de son avenir anime l’actualité mercato. Dernièrement, le Chicago Fire a été une destination probable selon L’Équipe, mais c’est surtout au retour au pays du côté de Flamengo ou de son club formateur Santos qui est évoqué.

Bien que lointain, un retour de Neymar au Barça ne peut jamais être exclu selon Deco !

Et qu’en est-il du FC Barcelone, club où il a brillé entre 2013 et 2017 aux côtés de ses amis Lionel Messi puis Luis Suarez à compter de fin 2014 ? En sa qualité de directeur sportif du Barça, Deco n’a pas totalement écarté l’hypothèse d’un retour de Neymar quand bien même elle est infime à ce jour.

« Le retour de Neymar à Barça a toujours été une possibilité lointaine. Depuis son départ en Arabie Saoudite, nous avons compris qu'il est un joueur avec une demande financière élevée, notamment en ce qui concerne les règlements de fair-play. Dans sa meilleure forme, Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il l'est toujours et le sera toujours. Il est le bienvenu dans n'importe quel club dans le monde. Bien qu'un accord l'impliquant ne puisse jamais être totalement exclu, en ce moment, je le vois plutôt revenir au Brésil ».

«Je ne sais pas ce qu'il va décider»

En interview dans le cadre de Benfica Lisbonne - FC Barcelone (5-4) pour TNT Sports Brésil cette semaine, rapportée par RMC Sport, Deco s'est dit pressé de revoir Neymar sur un terrain de football quel qu'il soit. « Le plus important est que Neymar revienne à la pratique du football. Cela lui apportera de la joie ainsi qu'à son entourage. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il va décider, mais son bonheur est ce qui compte le plus ».