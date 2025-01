Mercato : Le PSG perd un joueur unique, il n'en revient pas !

Thomas Bourseau

En plus de Kylian Mbappé et plus tard de Lionel Messi, les supporters du PSG ont eu la possibilité pendant 6 ans jusqu'à son départ en 2023 de voir Neymar les faire lever de leurs sièges de par son style de jeu provocateur et ses inspirations techniques. Ancien coéquipier du Brésilien au Paris Saint-Germain, Thomas Meunier a dressé un portrait plus que flatteur de la star auriverde qui est un joueur du niveau Ballon d'or selon lui qui offre ce que peu d'autres joueurs sont capables de donner au football.

Entre 2017 et 2023, Neymar a été le numéro 10 du PSG. Cependant, différentes blessures l'ont freiné dans son ascension de potentiel futur Ballon d'or, lui qui fut classé à la troisième position à deux reprises en 2015 et 2017. Thomas Meunier, qui a pu partager le même vestiaire que le Brésilien l'espace de trois saisons, est convaincu qu'il est le meilleur joueur qui lui a été donné de voir depuis le début de sa carrière.

«Le meilleur joueur que j'ai vu jouer de toute ma vie, c'est Neymar»

Et pourtant, les coéquipiers incroyables ont été nombreux au PSG comme Thomas Meunier l'a aisément reconnu en interview pour Winamax FC. « J'ai découvert des joueurs au PSG, c'était un rêve éveillé pour moi. Neymar, Kylian (ndlr Mbappé), Motta, Verratti, Navas au but, même Kimpembe, Marquinhos, Maxwell, Cavani. A chaque fois il y a un joueur qui va me revenir. C'était exceptionnel, je ne sais pas dans quel club j'aurais pu jouer pour avoir le privilège de jouer avec des joueurs qui sont encore plus forts que ceux-là. Le meilleur joueur que j'ai vu jouer de toute ma vie, c'est Neymar ».

«Neymar avait tout, il a toujours tout eu»

Pendant ladite entrevue avec Winamax FC, le Belge qui faisait partie intégrante du vestiaire du PSG entre 2016 et 2020 a même évoqué l'honneur que représentait le fait d'évoluer aux côtés d'un joueur d'exception comme Neymar, le footballeur complet en un sens.

« J'ai eu l'honneur de jouer avec Neymar. Il représente exactement ce pourquoi j'ai commencé le football. Dans la gamme des Ronaldinho, des Ronaldo, de tous ces Brésiliens. Quand tu es gamin... je ne regardais pas Cafu, j'ai jamais allumé la télé en disant : je veux voir Cafu mettre un tacle le long de la ligne. Respect Cafu, probablement le meilleur latéral droit de tous les temps, mais je ne regardais pas les matchs de foot pour lui, je regardais pour Rivaldo, Ronaldo, Wayne Rooney, (David) Beckham, tous ces mecs qui avaient un truc en plus. Et Neymar avait tout, il a toujours tout eu »

«Il offre quelque chose au football que d'autres joueurs ont rarement pu offrir»

« C'est le genre de mec qui fait en sorte que tu te donnes à 100%, que tu fais une carrière. Tu vas sur YouTube, les beaux gestes, 75% de la vidéo c'est Neymar. C'est difficile de parler de Neymar, il offre quelque chose au football que d'autres joueurs ont rarement pu offrir. C'est dommage qu'il n'ait pas pu s'accrocher définitivement à ce standing de Ballon d'or en fait ». a conclu Thomas Meunier qui a donc regretté le fait que Neymar n'ait pas pu continuer sur sa lancée de Ballon d'or.