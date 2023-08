Le successeur de Neymar lâche une réponse au PSG

La rédaction

Après des longues semaines de spéculations, Neymar a finalement quitté le Paris Saint-Germain pour ouvrir un tout nouveau chapitre dans sa carrière du côté de l’Arabie Saoudite. Ousmane Dembélé est notamment arrivé, mais au sein du club de la capitale on semblait rêver d’un autre renfort de taille avec Federico Chiesa, qui ne semble pas tracassé par son avenir en cette fin de mercato.

Avec les départs de Lionel Messi et Neymar, le PSG a totalement changé de visage en attaque. Autour de Kylian Mbappé on ne voit que des nouveaux visages, avec Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Lee Kang-in ou encore Marco Asensio. Mais une autre star aurait pu se joindre à cette liste...

Mbappé reste au PSG, un geste fort est réclamé https://t.co/vBIKjT7crP pic.twitter.com/3cs0hHYtw8 — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Le PSG rêvait plus grand avec Chiesa

La Gazzetta dello Sport a en effet annoncé que le PSG lorgnerait Federico Chiesa, ailier de la Juventus et de la Squadra Azzurra, avec laquelle il a remporté le dernier Euro. Son profil serait très apprécié et cette piste aurait été activée suite au départ de Neymar vers Al Hilal, avec un transfert autour des 60M€ qui semblait être possible. A noter qu’un autre club se serait renseigné en ce mercato, puisque Jürgen Klopp aimerait l’avoir sous ses ordres à Liverpool.

« Pour le mercato, adressez-vous aux dirigeants »