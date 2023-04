Le Real Madrid recale Neymar, l'incroyable anecdote

Thibault Morlain

Aujourd'hui au PSG, Neymar a débuté sa carrière au Brésil, à Santos. Par la suite, l'international auriverde a fait le grand saut vers l'Europe en s'engageant au FC Barcelone. Mais quelques années auparavant, Neymar aurait déjà pu signer avec le Real Madrid. Tout semble quasiment réglé, mais l'opération a finalement capoté et on sait d'ailleurs pourquoi...

Alors que Neymar a connu le football européen avec le FC Barcelone à son arrivée en provenance de Santos, le désormais joueur du PSG aurait très bien pu signer avec le Real Madrid. Avant même de se faire un nom de l'autre côté de l'Atlantique, Neymar avait passé des tests avec les Merengue et ils étaient concluants. Toutefois, le transfert au Real Madrid n'a pas abouti et Ramon Martinez, ancien secrétaire technique de la Casa Blanca, a expliqué pourquoi dans un entretien pour Marca .

« Wow, c'était un extraterrestre »

« Ney a passé 10 jours à s'entraîner avec les enfants de 13 ans. Wagner Ribeiro m'a parlé de lui, mais il avait mille demandes de joueurs qui voulaient venir s'entraîner. Il a payé le voyage de Neymar et nous avons fait un match avec les enfants de son âge. Et wow, c'était un extraterrestre. Il dribblait tout le monde et marquait. Une autre action et but », a-t-il d'abord expliqué à propos du test de Neymar au Real Madrid.

« Tout était réglé avec le père »