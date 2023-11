Le PSG vise un crack, «il me fait penser à Haaland»

Hugo Chirossel

Alors qu’il est âgé de seulement 15 ans, Francesco Camarda est déjà annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens et notamment du PSG. Journaliste pour la Gazzetta dello Sport, Francesco Pietrella en a dit un peu plus sur le jeune attaquant de l’AC Milan, en qui il voit des similitudes avec Erling Haaland.

« Il est très bien entouré, a les pieds sur terre. Il faut y aller très doucement et suivre sa croissance. C’est un grand talent, il n’y a aucun doute. Tous les grands clubs formateurs savent qui il est et ont frappé à la porte de Milan . » Annoncé dans le viseur du PSG d’après 90min , Francesco Camarda est décrit comme un futur grand talent. Suiveur de l’AC Milan pour la Gazzetta dello Sport , le journaliste Francesco Pietrella s’est livré à propos de l’attaquant âgé de 15 ans.

«Il peut ne toucher que peu de ballons dans un match, mais il marque»

« C’est un avant-centre très cynique, avec un grand sens du but, décrit Pietrella. Il peut ne toucher que peu de ballons dans un match, mais il marque. Il est né pour marquer et faire la différence », a déclaré Francesco Pietrella, dans des propos relayés par Ouest-France . Mais il estime que Francesco Camarda « doit s’améliorer dans sa façon de manier le ballon et physiquement . »

«Il me fait penser à Haaland, quand il jouait à Bryne»