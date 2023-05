Le PSG signe une star, ils s’enflamment

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tout est désormais acté pour la prolongation de contrat de Marquinhos jusqu’en 2027 au PSG, et la nouvelle pourrait même être officialisée dans les prochains jours. Un choix très judicieux aux yeux de certains ex-pensionnaires du PSG, qui s’enflamment pour le défenseur brésilien et capitaine du club.

Marquinhos et le PSG, l’histoire d’amour va continuer ! Comme l’a révélé Le Parisien jeudi, tout est réglé pour la prolongation de contrat du défenseur brésilien de 28 ans, qui sera ainsi engagé jusqu’en 2027 avec le club de la capitale. La nouvelle pourrait même être officialisée dès samedi à l’occasion de la réception d’Ajaccio en championnat, et elle ravit un certain nombre d’observateurs du PSG.

Transferts : Le PSG va boucler une signature historique https://t.co/K7nroEozp0 pic.twitter.com/G1kJFxVYRv — le10sport (@le10sport) May 11, 2023

« Il n’a fait aucune vague »

L’ancien latéral droit du PSG Jimmy Algérino s’enflamme pour cette prolongation de Marquinhos dans les colonnes du Parisien : « Il a toujours été présent, n’a fait aucune vague en dehors du terrain. Ses prestations ont pu baisser mais dans une carrière, cela arrive. Je me réjouis de le voir encore l’année prochaine et les suivantes sous le maillot du PSG. Il va encaisser ce qui s’est passé depuis un an et repartir », indique l’ancien défenseur parisien.

« Il aime ce maillot »