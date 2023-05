C’est confirmé, le PSG a bouclé un premier transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Confronté à une énorme concurrence, notamment celle de Manchester City, le PSG semble avoir pourtant réussi à convaincre le très jeune défenseur central croate Luka Vuskovic. Âgé de 16 ans, il devrait débarquer pour environ 10M€. L'accord serait quasiment trouvé avec l'Hajduk Split.

Nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier, Luis Campos a notamment été attiré pour sa faculté à dénicher de grands talents comme ce fut le cas à l'AS Monaco ou au LOSC. Jusque-là, on ne peut pas vraiment dire que le Portugais ait mis son talent au service du PSG qui attend toujours l'arrivée d'un grand crack. Et c'est peut-être pour bientôt.

Vuskovic va signer au PSG pour 10M€

En effet, ces derniers jours, la presse croate a annoncé un accord entre l'Hajduk Split et le PSG pour le transfert du très prometteur défenseur central Luka Vuskovic. Une information confirmée par Calciomercato.it qui assure que l'accord est en passe d'être scellé pour environ 10M€.

Le PSG a battu une lourde concurrence

Un très joli coup pour le PSG car le colosse (1m93) de 16 ans était très convoité sur le marché. Manchester City semblait être le principal concurrent du PSG, mais Calciomercato.it révèle que la Juventus, l'AC Milan, l'Inter et l'AS Roma étaient également intéressés par Luka Vuskovic.