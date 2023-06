Le PSG signe un entraîneur et balance tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé sur le départ alors qu’il disposait de propositions pour devenir entraîneur principal dans d’autres clubs, Zoumana Camara a finalement prolongé son contrat à la tête des U19 du PSG. Et Luca Cattani, le directeur du centre de formation du club de la capitale, revient sur ce feuilleton.

Le 12 mai dernier, un peu à la surprise générale, le PSG officialisait la prolongation de contrat de Zoumana Camara, qui a donc signé un nouveau bail jusqu’en 2024. Une belle surprise pour l’entraîneur des U19 du PSG, étant donné qu’il était initialement annoncé sur le départ avec notamment un vif intérêt du FC Sochaux à son égard, qui envisageait de lui confier les rênes de son équipe première.

« Je suis très heureux de prolonger pour une saison supplémentaire et de poursuivre le travail réalisé depuis maintenant deux ans auprès de l’équipe U19. Être à la tête de la deuxième équipe du club, c’est une vraie responsabilité à mes yeux. Nous disposons de joueurs très talentueux au sein du Centre de Formation. Mon objectif est d’assurer leur développement et de les guider pour qu’ils atteignent le plus haut niveau possible, tout en continuant à enrichir mon expérience et mes compétences en tant qu’entraîneur », confiait alors Zoumana Camara au moment de rempiler avec le PSG. Et son supérieur hiérarchie en remet une couche à ce sujet.

« Il était suivi par plusieurs clubs »