Le PSG reçoit une offre de transfert

Arthur Montagne

Décevant depuis le début de saison, Pablo Sarabia peine à s’imposer au PSG alors qu’il sort pourtant d’une belle saison en prêt du côté du Sporting CP. Par conséquent, un départ cet hiver n’est pas à exclure d’autant plus que selon nos informations un club, dont le nom n’a pas filtré, a dégainé une offre pour l’international espagnol.

Auteur d'une saison très aboutie au Sporting CP où il était prêté la saison dernière, Pablo Sarabia a donc été conservé l'été dernier par le PSG afin d'être utilisé dans le rôle de joueur de rotation derrière le trio Mbappé-Messi-Neymar. Néanmoins, l'international espagnol déçoit depuis le début de saison.

Le PSG reçoit une offre pour Sarabia

A tel point qu'un départ ne semble pas exclu cet hiver. Et cela tombe bien puisque le PSG vient de recevoir une offre pour Pablo Sarabia, comme révélé par le10sport.com. L'idée du club qui a transmis cette proposition n'a pas filtré, mais cela ne devrait pas être le Sporting CP comme le confiait Ruben Amorim il y a quelques jours.

Le Sporting dément un intérêt